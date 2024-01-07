أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية عبدالعزيز المطيري عن انطلاق مشروع «المكشات 2» في موقع الجزيرة الشمالية لجسر جابر بطاقة استيعابية 3500 زائر على مدار اليوم من 3 عصرا حتى 11 مساء. وقال المطيري إن مشروع «المكشات» يهدف الى دعم الأسر المنتجة المنتسبة لوزارة الشؤون والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الحرف اليدوية، مضيفا ان المشروع يحاكي التراث الكويتي الأصيل، مع إضافة نكهة حضارية ليواكب جمال الكويت بين الماضي والحاضر، حيث حرصت الوزارة على ان يلائم التصميم تطلعات الكويت من خلال دعمها للمشاريع السياحية والترفيهية.