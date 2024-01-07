بيروت - عامر زين الدين



أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن يكون العام الجديد خيرا على اللبنانيين ويشهد انفراجات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية، والمساحة المناسبة لاجتراح الحلول للخروج من الأزمات المستعصية، وإيجاد سبل التفاهم المشتركة إزاء القضايا العالقة، وعلى رأس أولوياتها رئاسة الجمهورية وإتمام عقد المؤسسات، وفي مقدمتها المجلس العسكري للحفاظ على دور الجيش وهيبته.



وأبدى النائب جنبلاط في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة تضامنه الكامل مع أبناء الجنوب حيال المخاوف المتعاظمة، جرّاء التهديدات الإسرائيلية واعتداءاتها المتكررة التي تهدد أمن منطقتهم وتعتدي على سيادة لبنان وتستهدف الآمنين، متقدما في هذا المجال من عائلات الشهداء بالتعزية الخالصة، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومتطلّعا لأن تثمر الاتصالات المأمولة تجنيب وطننا الحروب وتفادي نتائجها السلبية.



وعرض النائب جنبلاط مع وفود شعبية واجتماعية وتربوية وأهلية استقبلها قضايا ملحّة في ضوء المرحلة الراهنة.