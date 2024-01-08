القاهرة - محمد سامي



أكدت عدة تقارير صحافية سويدية عن اقتراب مهاجم فريق سيريوس السويدي وسام أبو علي من الانتقال إلى صفوف الأهلي، حيث دخلت الصفقة في المراحل الأخيرة المتعلقة بطريقة سداد مبلغ الصفقة المقدر حسب التقارير بـ 2 مليون يورو بخلاف بعض الامتيازات الأخرى حال تسجيل اللاعب عددا معينا من الأهداف، وكذا نسبة إعادة البيع.



وكان أبو علي (24 عاما) صاحب الأصول الفلسطينية والذي يحمل الجنسية الدنماركية قد خاض خلال الموسم الحالي 16 مباراة سجل فيها 10 أهداف، ويذكر أنه في حال إتمام انتقاله رسميا في فترة الانتقالات الشتوية سيتم قيده كلاعب محلي عطفا على لوائح الاتحاد المصري التي تتيح تسجيل اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محليين.



من ناحية أخرى، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القائمة الدولية للحكام المصريين للعام الحالي دون أي تعديلات على قائمة العام الماضي.



وضمت القائمة 9 حكام ساحة هم: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شاهندا المغربي ونورا سمير، فيما أعلن إبراهيم نور الدين اعتزاله التحكيم نهاية الموسم الحالي بعد احتفاظه بمقعده الدولي للعام الـ 11 على التوالي.



وفي قائمة الحكام المساعدين، تم اعتماد كل من: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، يارا عاطف، جمالات أحمد، منى عطا الله ومي حسن.



كما ضمت القائمة كحكام لتقنية الفيديو كلا من: محمود عاشور، محمود أبو الرجال، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب ووائل فرحان.



إلى ذلك، تبدأ اليوم أولى مباريات بطولة كأس الرابطة التنشيطية التي ينظمها الاتحاد المصري خلال مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، اذ ستقام أولى اللقاءات في الـ 4 عصرا بين الداخلية والإسماعيلي بالمجموعة الثالثة، وفي نفس التوقيت يستضيف بلدية المحلة نظيره سموحة ضمن المجموعة الأولى والتي يلتقي طرفاها الآخران مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري في الـ 6 مساء على ستاد القاهرة الدولي.