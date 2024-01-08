

أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.ناصر العجمي اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا برقم 260 لسنة 2023 في شأن تعديل وإصدار النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، حيث نص القرار في مادته الأولى على تعديل اسم الاتحاد من «اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات» ليصبح «اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية»، مثمنا حرص الوزير فراس الصباح على التجاوب مع مصالح ومتطلبات الجمعيات الخيرية والإنسانية.



وفي تصريح صحافي، قال العجمي إن التعديلات تمت بناء على رغبات واقتراحات الأعضاء خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، مشيرا إلى أنها شملت تعديل اسم الاتحاد إلى اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، إضافة إلى رفع أعداد أعضاء مجلس الإدارة من



9 إلى 11 عضوا سعيا لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من ممثلي الجمعيات والمبرات المنضوية تأكيدا على مبدأ الشفافية الذي يسير عليه الاتحاد.