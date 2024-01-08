أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن افتتاح الفرع الجديد لها في منطقة مشرف بجانب نادي اليرموك الرياضي.



وجاء الافتتاح انطلاقا من رؤية شركة مركز سلطان وخطتها الاستراتيجية في ألا تستغرق عملية الوصول لأحد أفرع «سلطان» أكثر من عشر دقائق من أي موقع من مواقع الكويت السكنية والتجارية والترفيهية بحلول 2025.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عصام الرفاعي: يسعدنا أن نفتتح الفرع الجديد لنا في منطقة مشرف، والذي يأتي ضمن خطة التوسع الاستراتيجية التي ننتهجها في الكويت لضمان خدمة العملاء وتسهيل وصولهم إلينا وتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عالية الجودة، وسنخدم من خلال الفرع الجديد أكثر من 92 ألف شخص هم سكان منطقة مشرف ومحيطها، الذين سيجدون خيارات متنوعة وسيتمتعون بتجربة تسوق غنية.



وأضاف الرفاعي: وعدنا بافتتاح 20 فرعا جديدا بين 2020 و2025، وهانحن اليوم مع افتتاح الفرع الـ49 لسلطان في الكويت نكون قد دشنا حتى اليوم 15 فرعا منذ 2020 وسنمضي قدما في تحقيق خطتنا ورؤيتنا ولنكون قريبين من عملائنا دائما.



من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية خديجة أوبلا: احتفلنا منذ أشهر قليلة بكشف النقاب عن الهوية البصرية الجديدة لـ «سلطان» من خلال افتتاح فرعنا في منطقة العديلية، وفرع مشرف الذي قمنا بافتتاحه يجسد هذه الهوية البصرية الجديدة، ويوفر المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية المحلية والعالمية لتلبية احتياجات عملائنا في هذه المنطقة، كما يسعدنا أن نعلن أن المرحلة القادمة من سلطان مشرف ستقدم 4.000 متر مربع إضافية ستشمل مجموعة متنوعة من مساحات البيع بالتجزئة والمرافق الأساسية المصممة لتكون وجهة شاملة لا تقتصر فقط على توفير تجربة تسوق مميزة لسكان مشرف والمناطق المجاورة، بل ستخلق أيضا مركزا حيويا للتفاعل الاجتماعي ونتطلع إلى الكشف قريبا عن هذه الجوانب الجديدة.



يذكر أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت وتمتلك وتشغل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عمان والبحرين، وتشغل حاليا أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعا في الأردن، ثلاثة أفرع في البحرين، ثمانية في عمان.



كما تملك 49 فرعا في الكويت ممتدة من الجهراء إلى النويصيب وتتنوع بين ثمانية مراكز رئيسية، و11 مركزا لـ «سلطان ماركت» والتي تعتبر الوجهة المثلى للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و30 مركزا لـ «سلطان إكسبرس» التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.