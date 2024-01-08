عاطف رمضان



تقوم وزارة الاعلام بإعادة طرح مزايدات لاستغلال وتشغيل محلات أرقام 40 و 42 و43 و46 و47 و50 و 51 و 52 في قرية الموروث الثقافي «يوم البحار» التابعة للوزارة.



وتتمثل أنشطة هذه المحلات في «بيع مخبوزات ومعجنات وحلويات وبيع عصائر طازجة و بيع ألعاب أطفال وبيع ورد وشوكولاتة وبيع مشغولات يدوية واكسسوارات وشموع وزيوت عطرية والمشغولات والهدايا».



والمزايدات لها شروط ومواصفات فنية واردة بوثائق المزايدات، وآخر موعد لتسليم العطاءات 28 يناير الجاري. هذا، وستعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا 15 يناير الجاري بقرية الموروث الثقافي للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن المزايدات.