السفير الإيراني: الإرهاب لا دين له ولا جنسية وهو عمل مرفوض ومُدان من قبل جميع شعوب العالم

أسامة دياب



توافد عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية وممثلي جمعيات النفع العام وأبناء الجالية وأعضاء رابطة الصداقة الكويتية- الإيرانية على مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتقديم واجب العزاء في استشهاد نحو 100 إيراني في التفجير الإرهابي الذي حدث في محافظة كرمان الإيرانية.



في البداية، قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين «تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر التفجيرات الارهابية التي وقعت في كرمان بجنوب إيران، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح».



ولفت إلى أن الكويت أعربت عن استنكارها وإدانتها لهذه التفجيرات الارهابية، متمنيا «أن تدوم نعمة الأمن والاستقرار على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل وأن يرحم الشهداء».



من ناحيته، شكر سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى البلد محمد توتونجي الوفود المعزية، مشددا على أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية وهو عمل مرفوض ومدان من قبل جميع شعوب العالم. وأضاف توتونجي، في تصريحات للصحافيين، أن إقليمنا مستهدف بسبب موقعه الحساس وثرواته الكبيرة، وأن الحل الوحيد لكبح جماح هذا الوباء هو توحيد المواقف ولمّ الشمل لاستئصال هذا السرطان من جسد الأمة.



وأشار الى أن مثل تلك الجرائم الدنيئة يخطط لها من خارج إقليمنا لجعله في حالة عدم استقرار بشكل دائم، متمنيا أن يعم الأمن ويستتب السلام في ربوع المنطقة التي عانت الكثير من آفة الإرهاب.



من جهته، قال السفير الألماني هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس «أتيت لتقديم التعازي الى السفير الإيراني على هذا الاعتداء الارهابي في طهران، ونتمنى للشعب الإيراني أن يعيش بكل سلام وأمان».



من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كريستين «ان الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مدينة كرمان في إيران، ويعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع الشعب الإيراني»، لافتة إلى أن «هذا العمل الإرهابي قد أدى إلى حصيلة مروعة من القتلى والجرحى بين المدنيين»، مطالبة بـ «محاسبة الجناة».



بدوره، قال سفير الفاتيكان لدى البلاد المطران أوجين نوجنت «نعزي السفير الإيراني في أرواح ضحايا هذا العمل الإرهابي ونصلي من أجل الضحايا وأسرهم ونتمنى الشفاء السريع الجرحى».



وردا على سؤال حول تقييمه للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، قال «هناك جهود عديدة يبذلها المجتمع الدولي في هذا الصدد ولكننا نحتاج المزيد من الجهود والتكاتف جميعا لمحاربة ومكافحة الإرهاب من خلال القانون الدولي والذي يجب أن يطبق بصورة فعالة للقضاء على هذه الآفة».



من جانبها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى سونمز «نحن ندين مقتل نحو 100 من الابرياء في محافظة كرمان متمنية الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي»، مضيفة «إن اقليمنا مهم ومستهدف من الجماعات الارهابية، ونتمنى من جميع الدول الاسلامية ودول العالم التعاون لمجابهة الارهاب عدو الجميع الذي لا يستثني أحد».



بدورها، أعربت السفيرة الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا عن خالص تعازيها للشعب الإيراني ولأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي المجرم.



وأضافت «إندونيسيا حكومة وشعبا تدين الإرهاب بكل أشكاله»، موضحة أن استهداف الأبرياء عمل غير مقبول ومجرم ومحرم دوليا.