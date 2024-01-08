كشفت بيانات وكالة «بلومبيرغ» عن حجم إنفاق الكويت على سوق الألعاب الإلكترونية خلال عام 2023، حيث بلغ نحو 260 مليون دولار، لتحل بذلك في المرتبة الثامنة عربيا كأثر الدول إنفاقا على سوق الألعاب الإلكترونية، فيما تصدرت السعودية القائمة بحجم إنفاق بلغ 1.89 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 13% عن العام 2022. فيما جاءت مصر ثانيا بحجم إنفاق بلغ مليارا و710 ملايين دولار العام الماضي، وبارتفاع نسبته 17% عن عام 2022، واحتل العراق المركز الثالث في أكثر الدول العربية إنفاقا على الألعاب الإلكترونية للعام الماضي 2023 بمعدل إنفاق بلغ 900 مليون دولار.



وأوضحت أن العراق احتل المركز الثالث للعام الماضي 2023، إذ بلغ إجمالي الإنفاق 900 مليون دولار، بارتفاع 11.1% عن 2022، وجاءت الجزائر في المركز الرابع، إذ بلغ إجمالي النفقات للعام الماضي 720 مليون دولار، فيما احتلت الإمارات المركز الخامس حيث بلغ إجمالي النفقات 660 مليون دولار.