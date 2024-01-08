رفعت وزارة المالية عبر «الهيئة العامة للضرائب والرسوم» قيمة الرسوم الواجب دفعها من قبل طلاب الشهادات العامة من أجل التسجيل على الامتحانات.



ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، تعميما للوزارة، امس حددت فيه الرسوم الجديدة المترتبة على التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ إجمالي قدره 7 آلاف ليرة سورية، أما الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب «الأحرار» فهي 20 ألف ليرة سورية.



أما رسم طلبات التسجيل في الشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10600 ليرة، والرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي للطلاب «الأحرار» فهي 20 ألف ليرة.



وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية للطلاب «الأحرار» بمبلغ 31000 ألف ليرة سورية.



وفي حال الاعتراض على نتيجة امتحان مادة أو مادتين أو الاعتراض على عقوبة امتحانية يتوجب دفع مبلغ قدره 9600 ليرة ويعاد مبلغ 7000 ليرة للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض.



أما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد ارتفعت رسومها إلى 6700 ليرة، ورفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها لتصبح 5800 ليرة.



وأعفت وزارة المالية أبناء القتلى من قوات النظام من تلك الرسوم وكذلك التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني العاجزون والطلاب السجناء والعسكريون ومن يحمل بطاقة «جريح وطن»، والطلاب العرب شريطة «المعاملة بالمثل».



ويبدأ التسجيل للطلاب النظاميين و«الأحرار» في 14 من كانون الثاني الحالي وينتهي في 29 من شباط المقبل للطلاب النظاميين وبتاريخ 14 من آذار المقبل للطلاب «الأحرار».