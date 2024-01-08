خالد المظفر: لم أرَ في حياتي نجماً بهذه الأخلاق العالية مثل الفنان محمد جابر

محمد جابر: شاركت في العمل لأني أحب المظفر ولم أشعر بأني ذاهب إلى السجن معه

عبدالله الخضر: في هذا المسلسل طيحنا الحوائط وكشفنا الأسرار ليستمتع الجمهور



ياسر العيلة



اللون الكوميدي له أشكال عديدة ومناهج مختلفة، وفي وسط هذا التنوع ذهب النجم الشاب خالد المظفر «يفتش» عن فلسفة خاصة به، منطقة بعيدة عما يقدمه زملاؤه الفنانون في الكويت والخليج، حيث صنع لنفسه نهجا خاصا به، فهو



لا يشبه إلا نفسه، وله بصمة لا تتكرر مرتين مثل بصمة الأصابع، حتى في شخصيات أعماله التي قدمها سواء على مستوى الدراما التلفزيونية أو المسرح فلن تجد دورا يشبه الآخر. خالد المظفر انتهى مؤخرا من تصوير أحدث أعماله التلفزيونية «عايلة أكرم عزالدين» وهو «سيت كوم» كوميدي يعرض في رمضان المقبل، من تأليف الكاتب والمخرج القدير عبدالعزيز صفر، إخراج الشاب محمد عادل البلوشي، يشارك في بطولته مع المظفر نخبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمد جابر وعبدالله الخضر وبيبي عبدالمحسن ونوف السلطان وأحمد المظفر وسلمان كايد، بالإضافة الى عدد كبير من ضيوف الشرف. «الأنباء» تواجدت في موقع تصوير العمل والتقت نجومه ومخرجه الذين حدثونا عنه على النحو التالي:



في البداية، قال بطل المسلسل النجم خالد المظفر: «عايلة أكرم عزالدين» «سيت كوم» كوميدي أجسد فيه شخصية «أكرم عزالدين» الذي يعمل صحافيا ومنغلقا على نفسه، ومحافظا على الثقافة والإرث العربي، والكوميديا التي اقدمها في العمل هي محلية كويتية لكنها مناسبة لجميع المشاهدين بالوطن العربي.



وعن الرسالة التي يقدمها الكاتب عبدالعزيز صفر، أوضح: يناقش المسلسل قضايا أسرية عائلية، والمفارقات الكوميدية ستكون بين «أكرم عزالدين» هذا الشخص المحافظ على الالتزام والانضباط والقوانين وأن كل شيء يكون في الوقت والموعد الصحيح، وبين الشخصيات الأخرى التي يمثل البعض منها جيل الشباب الحالي، وهذه الأجواء تخلق مواقف كوميدية.



وأضاف: سيشهد العمل وجود ضيوف شرف من النجوم مثل حسن البلام وعبدالعزيز النصار وخالد العجيرب ومحمد صفر ومحمد عاشور، وآخرين، وفي كل حلقة نناقش قصة ما، وللأمانة المخرج والكاتب عبدالعزيز صفر سواء في المسرح او التلفزيون أنا مؤمن به كفنان وأثق في كتاباته.



وحول تعاونه مع واحد من جيل الرواد في هذا العمل وهو الفنان الكبير محمد جابر، رد: «أنا ما رأيت فنانا في حياتي بمثل هذه الأخلاق العالية والإنسانية الكبيرة»، ومن أول ما كلمته للمشاركة معنا قال لي «انت ولدي وأنا حاضر»، وتواجد معنا في بروفات قراءة النص، وتناقشنا بالشخصيات، ومن بعدها دخلنا في التصوير. وأكمل: للأمانة العمل مع نجم بقيمة محمد جابر هو حلم لكل فنان، خاصة انه من الرواد المؤسسين للفن الكويتي مع زملائه النجوم الكبار، ونحن نتعلم منهم، وشرف كبير أن نعمل معه، كما انه إضافة كبيرة للسيرة الذاتية الخاصة بكل الفنانين المشاركين واستمتعنا معه.



بدوره، قال النجم الكبير محمد جابر: خالد المظفر اتصل بي هاتفيا للمشاركة في هذا العمل فقلت له «لا تكلمني عن أي شيء أنا سأحضر لأمثل معكم» من دون اتفاق بيني وبينه، ودخلت اللوكيشن وصورت على الفور، لأنني أحب خالد صراحة.



أما عن تجربته في المسلسل، فقال: من أحلى تجاربي اني عملت مع شباب وشابات موهوبين، وجميعهم مرحون، واستطرد: هناك «لوكيشنات» عندما يقولون لك «باكر تصويرك الساعة 9» على سبيل المثال تذهب إليهم وكأنك ذاهب الى السجن، وفيه لوكيشن عندما يخبرونك ان تصويرك الساعة 9 تذهب اليهم السابعة 7 صباحا، وهذا ما حدث في «عايلة أكرم عزالدين».



وحول الدور الذي يقدمه في العمل، أوضح: «أنا ضمير أكرم عز الدين»، فملابسنا واحدة، وكلامنا واحد، مضيفا: الدور حلو جدا وأول مرة أقدمه وأنا سعيد به.



بينما قال النجم عبدالله الخضر: تجربة «عايلة أكرم عز الدين» جميلة مع أخوي خالد المظفر للعام الثالث على التوالي بعد مسلسلي «زواج إلا ربع» و«سقط سهوا»، ولو التجربة ما هي جميلة ما كنت معهم كل هذه السنوات، مكملا: جميع الممثلين في هذا العمل أبدعوا وعلى رأسهم الفنان الكبير محمد جابر الذي يعد بمثابة «أبونا جميعا» فهو من جيل رائع ونحن امتداد لهم، الله يعطيه العافية وطول العمر، إن شاء الله.



وعن دوره، قال: أجسد شخصية زوج أخت «أكرم عزالدين» الفنانة نوف السلطان، ولن أكشف تفاصيل أكثر من ذلك، خلها مفاجأة للجمهور، لكن ما أعرفه ان «عايلة أكرم عزالدين» هي عائلة جديدة قد تكون موجودة في المجتمع لكنها غير واضحة للجميع لأن البيوت أسرار، ونحن هنا «طيحنا الحوائط»، وكشفنا عن هذه الأسرار حتى يستمتع المشاهدون.



وتحدث الفنان أحمد المظفر، قائلا: أنا مستمتع بهذه التجربة التي ستعرض في رمضان، حيث أجسد دور «أهلا عزالدين» الأخ الأصغر لـ «أكرم» ونشاهد من خلال الاحداث التناقض الكبير بين الشخصيتين، حيث إن «أكرم» انسان كلاسيكي يحب التراث والأشياء القديمة، أما أنا فعكسه تماما، حيث أحب الحياة والحرية و«الوناسة» والضحك، ولا أحب ان يتدخل أحد في قراراتي ويحدث صدام فكري بين «أهلا» و«أكرم».



وقالت الفنانة نوف السلطان: هذا هو العمل الثاني الذي يجمعني مع الفنان خالد المظفر بعد مسلسل «زواج إلا ربع»، وأول ما كلمني قلت له «معاك، خاصة بعد ان عرفت قصة العمل، وأسماء الفنانين المشاركين فيه».



فيما قالت عن وجودها في عمل يضم واحدا من رواد الفن الخليجي وهو الفنان محمد جابر «العيدروسي»، ردت: سعيدة جدا أن يجمعني معه كادر واحد، أنا كنت «مستانسة وايد» لأنه من ضمن الحلقات في المسلسل توجد حلقة كاملة نكون فيها معا، فهو مشاهده كلها مع خالد المظفر، ووجود مشاهد تجمعني معه شرف بالنسبة لي.



وحول دورها، اوضحت: أجسد شخصية أخت «أكرم» الوحيدة من الأب، وهي دائما وأبدا متوترة وخايفة ومرعوبة، يعني باختصار شخصية مركبة وزوجها «سمير» الذي يلعب دوره الفنان عبدالله الخضر.



من جانبه، قال مخرج العمل محمد عادل البلوشي: «عايلة أكرم عزالدين» هي التجربة الأولى لي في الدراما التلفزيونية، وأنا سعيد ومستمتع بها جدا، وسعيد بأنها مع النجم خالد المظفر والفنان الكبير محمد جابر وباقي نجوم العمل عبدالله الخضر ونوف السلطان وبيبي عبدالمحسن وأحمد المظفر وسلمان كايد، وقد استفدت منها جدا، وأكمل: أنا بطبعي أحب أعمال «السيت كوم»، وقدمت سابقا مسلسل «بروحهم في البيت» الذي عرض عبر «يوتيوب»، وإن شاء الله العمل ينال إعجاب الجمهور.



أما عن كيفية تعامله مع هذا الكم الكبير من النجوم في المسلسل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، فأجاب: للحقيقة أنا وجدت كل الدعم والتشجيع والتعاون منهم جميعا وكانوا واثقين ومؤمنين بي كمخرج والحمد لله.



وفي الختام، قال الفنان الشاب سلمان كايد عن سر تعاونه الدائم مع النجم خالد المظفر: السر هو المحبة التي تجمعنا، بالإضافة الى ثقته فيني كممثل، والمسلسل بشكل عام تجربة جديدة علي، والحلو فيه اننا عائلة واحدة يضمنا مكان واحد، وتدور بيننا كل حلقة قصة مختلفة، وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور.



وحول علاقته بالفنان عبدالله الخضر في كواليس العمل، حيث قيل انه «طفرة»، رد: «عبدالله الخضر هو اللي يؤذيني مو أنا» وبالرغم من ذلك له في قلبي معزة كبيرة، نفس معزة باقي «قروب» المسلسل، أحبهم جميعا، مشيرا الى انه يجسد شخصية «نوفل توكيل» وهو المستشار القانوني لعائلة «أكرم عزالدين»، حيث أحل لهم مشاكلهم.