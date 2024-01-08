

هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت رابع مبارياته في المجموعة الأولى لبطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لغرب القارة لمنطقة الخليج، وذلك عندما يستضيف نظيره المحرق البحريني في الـ 8 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات. ويسعى «العميد» إلى تسجيل فوز رابع تواليا، وذلك بعدما تجاوز المحرق 108-92 نوفمبر الماضي، وتبعه بانتصار ثان على الريان القطري 85-62 بذات الشهر، فيما كان ثالث انتصارات حامل القب الآسيوي عن منطقة الخليج بفوزه على مستضيفه أهلي جدة السعودي 110-92 في ديسمبر الماضي، محققا العلامة الكاملة في الدور الأول بـ 6 نقاط فيما فاز المحرق على أهلي جدة، والريان، وخسر من الكويت، ولديه 5 نقاط وضعته بالمركز الثاني.



ويضم الكويت العديد من العناصر القادرة على مواصلة الانتصارات، سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين، من بينهم حمد ومحمد عدنان، والكسندر الغيص، وتركي حمود، وعمران جوهر، وعبدالرحمن السهو، ومصطفى الرفاعي، وعزيز رمضان، والمحترفان الهاييتي كادي لالان، والأميركي ماركوس هانت، بقيادة المدرب الألماني المخضرم بيتر شومرز، الذي أثبت قدرته على حسن توظيف اللاعبين بحسب متطلبات المواجهات الآسيوية.