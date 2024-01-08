

أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته لبطولة النخبة العربية الثالثة للتنس التي أقيمت من 24 حتى 28 ديسمبر الماضي على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة بمشاركة 16 لاعبا من 9 دول عربية، والتي فاز فيها اللاعب التونسي محمد عزيز دوقاز بعد تغلبه على السوري محمد حازم في المباراة النهائية.



وتعكس رعاية البنك الأهلي الكويتي البطولة للسنة الثانية على التوالي حرصه على تعزيز حضوره والمساهمة في إنجاح الفعاليات المتنوعة، وعقد شراكات مميزة تبرز الدور الكبير الذي يقوم به على المستوى المجتمعي محليا وإقليميا، وتؤدي إلى تطوير الأنشطة في برنامجه الحافل للمسؤولية الاجتماعية.



وشارك رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي الكويتي محمد طالب بهبهاني، ومدير أول في وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية ياسمين السالم، في حفل التتويج الذي أقيم بعد المباراة النهائية للبطولة التي شهدت منافسة حامية بين المشاركين فيها. وبهذه المناسبة قال بهبهاني: «رعاية بطولة النخبة العربية للتنس تعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع بين البنك الأهلي الكويتي والاتحاد العربي للتنس، في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية المميز لدى البنك والذي يتسم بالشمولية والتنوع، وهي ليست المرة الأولى التي يسهم بها البنك في رعاية بطولة النخبة العربية للتنس، والفترة المقبلة ستشهد رعايته للمزيد من البطولات الخاصة برياضة التنس وغيرها».



وأوضح أن البطولة تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للاعبين العرب كونها تشكل محطة إعدادية بارزة للمشاركة في البطولات العالمية، موضحا أن رعاية البطولة تأتي كونها تضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم العربي.



وأكد بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي يولي أهمية كبيرة للرياضة، ويحرص على رعاية العديد من البطولات في جميع الألعاب، ويعمل على تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية.



وتابع أن البنك يسهم أيضا في إنجاح العديد من البطولات الرياضية، مما يعزز حضوره بين أوساط جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي، وهو ما يأتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية التي يعمل على تعزيزها باستمرار، مشيدا في نهاية تصريحه بجهود الاتحاد العربي للتنس برئاسة الشيخ أحمد الجابر الذي أسهم في نجاح البطولة، معربا عن سعادته بمشاركة البنك الأهلي الكويتي في الفعالية وتعزيز حضوره المجتمعي وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع الكويتي.