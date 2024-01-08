

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع محمود أبل اجتماعا مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا لبحث أطر التعاون بين الجهتين ومد جسور التنسيق المتبادل بهدف العمل على إيجاد آلية لحث المجتمع على ممارسة الرياضة خصوصا مع إطلاق الاتحاد عددا من الأنشطة، وعلى رأسها «القرى الرياضية» التي تنطلق في 11 الجاري، كما شدد الطرفان خلال الاجتماع على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع للنهوض بالمجتمع والمحافظة على صحته البدنية.



وفي هذا الصدد، أكد أبل أن الاتحاد يعمل اليوم على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في إطار دعم الحركة الرياضية في المجتمع وترغيب جميع فئات المجتمع بممارسة الرياضة، وتابع: «لدينا العديد من الفعاليات التي ستقام مستقبلا من خلال اللجان العاملة بالاتحاد وأولها القرى الرياضية التي ستنطلق في 11 يناير داعيا الجميع للمشاركة الفاعلة في هذه القرى».



من جانبه، أعرب الملا عن سعادته بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع في إثراء المجتمع بالفعاليات الرياضية التي يقيمها الاتحاد، مؤكدا أن اتحاد الجمعيات التعاونية سيعمل على مد يد التعاون بهدف توجيه الجمعيات لحث المساهمين على المشاركة الواسعة في الفعاليات الرياضية، خصوصا القرى الرياضية التي تنطلق خلال أيام.