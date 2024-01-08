

استهل مان سيتي، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مشواره في النسخة الحالية من البطولة بفوز سهل على هيدرسفيلد تاون 5-0 أمس على ملعبه «الاتحاد» ضمن الدور الثالث.



وجاءت أهداف «السيتي» عن طريق فيل فودين (33 و65) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (37) وأوسكار بوب (58) والبلجيكي جيريمي دوكو (74).



وشهد الشوط الثاني حدثا سعيدا لجماهير مان سيتي تمثل في عودة البلجيكي كيفن دي بروين للمشاركة في مباريات الفريق بعد غياب منذ بداية الموسم بداعي الإصابة.



وفي أبرز مباريات أمس، تعادل نوتنغهام فوريست مع بلاكبول 2-2، ووست هام مع بريستول سيتي 1-1، ليتم فرض مواجهتي الإعادة حسب قانون البطولة.



وحقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأول بعد ثلاث خسارات متتالية، عقب فوزه على غريمه سندرلاند 3-0 ليبلغ الدور الرابع.



ولحق تشلسي بنيوكاسل الى دور الـ 32 بفوزه الكبير على بريستون من الدرجة الثانية 4-0، فيما حقق أستون فيلا فوزا متأخرا على مدلسبره 1-0.



سجل الأيرلندي الشمالي دانيال بالارد خطأ في مرماه (35) والسويدي ألكسندر إيزاك (46 و90 من ركلة جزاء) أهداف الفائز.



من جانبه، قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن فوز على منافسه سندرلاند يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو تصحيح مسار فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي، وقال: «نأمل أن يكون الفوز بمنزلة نقطة انطلاق، هذا ما نتطلع إليه، من الطبيعي بعد عدم تحقيق انتصار لمدة طويلة يمكن أن تتأثر الثقة بالنفس وهذا ينطبق على لاعبينا مثل الآخرين، لم نحقق الفوز فقط بل قدمنا أداء جيدا وأحرزنا أهدافا وحافظنا على نظافة شباكنا».



وعلى ملعب ستامفورد بريدج، حقق تشلسي المتعثر هذا الموسم فوزا معنويا على بريستون برباعية نظيفة.



وسجل أهداف البلوز كل من الألباني أرماندو بروخا (58)، البرازيلي تياغو سيلفا (66)، رحيم سترلينغ (69) والأرجنتيني إنزو فيرنانديس (85).



أما أستون فيلا الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليفربول متصدر ترتيب الدوري الانجليزي، فانتظر حتى الدقيقة 87 لحسم فوزه على مدلسبره من «تشامبيونشيب» بهدف يتيم عن طريق الپولندي ماتي كاش.



كما تغلب ساوثمبتون على والسال 4-0 وواتفورد على شيسترفيلد 2-1 وشيفيلد يونايتد متذيل ترتيب الدوري الانجليزي على غيلينغهام من الدرجة الرابعة 4-0، فيما ستعاد المباراة بين برنتفورد وضيفه ولفرهامبتون بعد تعادلهما 1-1.