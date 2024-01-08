

أعلن المخضرم الإسباني رافايل نادال أمس عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، جراء تعرضه لتمزق عضلي بعد أسبوع من عودته إلى الملاعب إثر غيابه لمدة عام بسبب الإصابة أيضا.



وكتب نادال (37 عاما) المتوج بـ 22 لقبا كبيرا عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا) بعد يومين من خسارته في ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية «في الوقت الحالي لست مستعدا للمنافسة على أعلى مستوى في مباريات من خمس مجموعات، سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي والحصول على بعض العلاج والراحة».



واستهل نادال عودته بالمشاركة في بريزبين، إحدى دورات 250 نقطة للمحترفين، لكن مغامرته انتهت في ربع النهائي أمام الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و6-7 (8/6) و3-6 الجمعة.



وابتعد نادال المصنف أول عالميا سابقا عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والتقهقر للمركز 672 عالميا، علما انه شارك في بريزبين ببطاقة دعوة.



إلى ذلك، سحقت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية 6-0 و6-3 وأحرزت لقب دورة بريزبين الأسترالية للتنس (500) التي تشكل تحضيرا لأولى البطولات الأربع الكبرى.



وثأرت ريباكينا لخسارتها أمام سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي (6-4 و3-6 و4-6)، وأحرزت لقبها السادس في مسيرتها قبل أسبوع على انطلاق النسخة الحالية من البطولة الأسترالية.



وفي دورة الرجال (250)، توج البلغاري غريغور ديميتروف الـ 14 عالميا باللقب بفوزه على الدنماركي هولغر رونه، المصنف أول في الدورة وثامنا عالميا 7-6 (7-5) و6-4. وهو اللقب التاسع في مسيرة ديميتروف (32 عاما) والأول منذ نهاية عام 2017، في حين خاض رونه ابن العشرين عاما النهائي التاسع في مسيرته وفشل في رفع عدد ألقابه إلى خمسة.