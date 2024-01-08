

حقق لاعب الإسكواش عبدالله هاني المركز الثاني ببطولة بريطانيا المفتوحة بعد خسارته للنهائي الذي أقيم أمس أمام اللاعب المصري صالح فيلوباتير، وانتهت المباراة لفئة أقل من 15 عاما بنتيجة 3 مقابل 1 بعدما شهدت تنافسا كبيرا بين اللاعبين.



وكان هاني تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي في فئته على حساب المصري فاروق محمد 3-1.



وقال رئيس الوفد عادل الغريب وعضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش إن اللاعب عبدالله هاني قدم أداء راقيا في البطولة، ووصوله للنهائي هو في حد ذاته إنجاز يستحق الإشادة والتقدير.



وأعرب الغريب الذي يعد أحد نجوم هذه الرياضة في الكويت، عن ارتياحه الكبير للمستوى الذي ظهر به اللاعبون الكويتيون في هذه البطولة العالمية وفي مختلف الفئات العمرية المشاركة.



واعتبر الغريب أن المشاركة في بطولة بريطانيا التي تعد المناسبة الأبرز والأعرق تمثل محطة مهمة ستتم الاستفادة من نتائجها في التحضير لبطولة العالم للإسكواش التي ستقام في هيوستن الأميركية يوليو المقبل.



وشارك الفريق الكويتي في هذه البطولة التي نظمت في مدينة برمنغهام بثمانية لاعبين هم: عبدالله العلي وسلمان الصالح في فئة تحت 11 عاما، وعبدالله معيوف في فئة تحت 13 عاما، وعبدالله هاني وعبدالرحمن الكندري تحت 15 عاما، وخالد الفوزان وفهد الغيص تحت 17 عاما، وجاسم الغريب في فئة تحت 19 عاما.