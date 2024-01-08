

الدوحة - فريد عبدالباقي



وضع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فريق أم صلال على قائمة الفائزين بلقب كأس نجوم دوري قطر «Ooredoo» لكرة القدم في نسخته الـ 12، وذلك بعد أن فاز فريقه أم صلال باللقب على حساب العربي بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 4-4 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.



وسجل لأم صلال كل من الجزائري أندي ديلور، وإلياس حميد، ومروان لوداني وعلي عفيف في الدقائق (6 و37 و40 و90+1)، فيما سجل للعربي كل من السوري عمر السومة في الدقيقتين (45+14 و81) وإبراهيم ناصر وسالم رضا في الدقيقتين 49 و75، علما أن العربي لعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 44 عقب طرد لاعب وسطه أحمد معين، فيما نال السوري السومة جائزة أفضل لاعب في النهائي.



ويعتبر هذا أول لقب يحققه باتريس كارتيرون مع نادي أم صلال منذ توليه مهمة تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.



ويستعد أم صلال للسفر إلى أبوظبي، لخوض منافسات بطولة أبوظبي الودية التي ستقام خلال الفترة من 20 حتى 24 الجاري، برفقة أندية الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي المستضيف، حيث تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، اذ يلتقي أم صلال مع الاتفاق السعودي على ستاد آل نهيان السبت 20 يناير، فيما يواجه الزمالك نظيره الوحدة في نفس اليوم.