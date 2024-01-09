القاهرة - هالة عمران



تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل تقييم الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف والتعرف على نتائج التحصيل، كما يحصل الطلاب على درجات في هذه الامتحانات لمعرفة مستواهم أو تقييمات بالألوان بالنسبة للطلاب في المرحلة الابتدائية، كما يعد الامتحان في الترم الأول بدون رسوب أو نجاح لأن درجات الفصل الدراسي الأول مكملة للترم الثاني، وتحدد حالة الطالب نجاحا أم راسبا نهاية العام الدراسي، حيث قد يخفق الطالب في امتحان مادة بالترم الأول، ويعوض هذا الإخفاق بالترم الثاني، ويحصل على أعلى الدرجات، ومن ثم ينجح في المادة التي تعثر فيها بامتحانات الفصل الدراسي الأول.



ووجهت المديريات التعليمية، الطلاب بالحرص على أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على أن غياب الطالب عن الاختبارات يؤثر على مستواه وأيضا درجاته بالعام الدراسي الحالي.



وكانت الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:



- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.



- مراعاة إجازات وأعياد الاخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.



- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.



- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.



- التشديد على اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.



- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كل الإمكانات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.