أعلنت «مبخر»، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن إطلاق عطر شهر يناير، وهو عطر مستوحى من الحيوانات البرية لفصل الشتاء، والذي يتوافر حصريا خلال شهر يناير فقط.



وتم صنع عطر شهر يناير من مكونات فريدة تهدف إلى تجسيد رائحة فصل الشتاء الدافئة، بما في ذلك العنبر، والحمضيات، والأخشاب، والتوابل والأعشاب، والهرم العطري لهذا العطر يتألف من البرغموت والعنبر في النوتات العليا، وفيما يتعلق بنوتات القلب، فهي تحتوي على عشبة الدافانا، والنوتات الحيوانية، والفلفل الوردي، وأما نوتات القاعدة فتتضمن الكشمير والأخشاب وما يميز العطر مزيج الأعشاب في مكوناته، مما يمنحه رائحة فريدة تشبه رائحة البارود.



وتصف «مبخر» عطر شهر يناير بأنه «غير متناغم»، حيث إن رائحة العطر تتغير باستمرار بعد الرش، مما يتيح للمستخدم الفرصة لشم جميع نوتات العطر المختلفة وبفضل رائحته البرية والنقية، يتناسب هذا العطر مع الأفراد الجريئين في اختيار عطورهم والذين يبحثون عن شيء خارج النمط التقليدي.



وأطلقت «مبخر» مجموعة عطر الشهر في فبراير 2022 بهدف توسيع وتنويع نطاق منتجاتها، وتهدف التشكيلة بتوفير عطور فريدة وجذابة، بعيدا عن المجموعة التقليدية التي توفرها الشركة، حيث تستوحى رائحة كل عطر من خصائص فريدة مرتبطة بالشهر الذي يمثله، ومنذ إطلاقها تواجدت هذه المجموعة في الكويت فقط، ولكن ابتداء من فبراير القادم، سيتم توفير مجموعة عطر الشهر في جميع متاجر مبخر في السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.



ويتاح عطر شهر يناير للشراء في جميع نقاط بيع مبخر بالكويت وللتسوق أونلاين، قوموا بزيارة موقع مبخر الإلكتروني عبر



www.mubkhar.com.



و«مبخر» شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، والشركة المملوكة من قبل فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية.