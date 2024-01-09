

تستعد مجموعة من أكبر المصارف في الولايات المتحدة لتسجيل زيادة حادة في القروض الرديئة أو المعدومة وهي الديون المرتبطة بالمقترضين الذين لم يسددوا أي دفعات خلال التسعين يوما الماضية على الأقل.

وحسب محللي «بلومبيرغ»، من المتوقع ارتفاع الديون الرديئة لدى أكبر 4 مصارف أميركية («جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارجو» و«سيتي غروب») إلى 24.4 مليار دولار في الأشهر الـ 3 الأخيرة من عام 2023، أي مرتفعة بصورة حادة مقارنة بما يقرب من 6 مليارات دولار منذ نهاية 2022.

أما بشكل عام، فمن المتوقع تراجع أرباح البنوك الستة الكبرى - بما يشمل الأربعة السابقة بالإضافة إلى «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» - بمتوسط 13% في الأشهر الـ 3 الأخيرة من 2023 على أساس سنوي.



وقد يهدد ذلك الارتفاع الحاد في قيمة القروض الرديئة بإضعاف تفاؤل المستثمرين المتزايد بشأن آفاق البنوك. وتشير توقعات المحللين إلى تراجع أرباح المصارف نهاية العام المنصرم في ظل ارتفاع تلك القروض فضلا عن استمرار تأثير الفائدة المرتفعة، مما عزز تكلفة الودائع.