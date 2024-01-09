

استمــرارا لنجاحاتــه المتواصلة التي حققها في دوراته السابقة، ومع حلول السنة الثانية من عشريته الثانية، وتأكيدا لريادته في عالم الضيافة على المستويين الخليجي والعربي والعالمي، وبالتعــاون مــع شركــــة هوسبيتالتي سيرفيسز الوكيل لهوريكا، وبتنظيم شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، تنطلق فعاليات معرض هوريكا الكويت في دورته الثانية عشرة على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري، برؤية متنوعة وفعاليات متميزة تراعي احتياجات ومتطلبات رواد المعرض والمهتمين بصناعة الضيافة محليـا وخليجيا وعالميا.



وبهذه المناسبة، أوضحت نبيلة العنجري المدير العام في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض هوريكا الكويت الـ 12 أن المعرض تقام فعالياته بحضور الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية لقطاع الضيافة والغذاء، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح سيشهد حضورا كبيرا ولافتا من السفراء وأصحاب الفنادق والمطاعم والشركات المتخصصة العاملة في قطاع الضيافة محليا وعالميا.



وبينت أن المعرض يتزامن مع تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم ومسند الإمارة، وهو الأمر الذي استقبلته بيئة الأعمال بارتياح كبير، حيث يحرص سموه على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وكذلك معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق وفرص جديدة في قطاعات متنوعة تتيح تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل. وأضافت أن ما يعزز النهج الإصلاحي لدى القيادة السياسية، اختيار الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، والمعروف بنهجه الإصلاحي المستنير والمتوازن، والذي يمتلك رؤية قادرة على مواجهة التحديات وتنفيذ التطلعات التي ينشدها الوطن والمواطنين.



وأوضحت العنجري أن معرض هوريكا الكويت بنسخته الـ 12 له طابع مميز عن الدورات السابقة، حيث يتميز بتنوع المشاركات المحلية والدولية بوجود أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات لتلك الشركات في عالم الضيافة والإسهام في تطوير الصناعة، مضيفة أنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالا غير مسبوق من المهتمين في قطاع الضيافة، كما أن المعرض عبارة عن منتدى سنوي يتناول الكثير من الأنشطة وقصص النجاح التي لا تنتهي عن قطاع الضيافة الكويتي والعاملين فيه.



وقالت إن المعرض يتضمن العديد من الفعاليات النوعية، والتي تتضمن مسابقات للطهي بمشاركة أكثر من 200 طاهي بإشراف 15 محكما عالميا من بينهم رئيس اتحاد الطهاة العالمي.



ومن بين الفعاليات المميزة الأخرى، إطلاق مسابقات القهوة (بارستا) بإشراف محكمين كويتيين وعالميين، بالإضافة إلى مسابقات التدبير المنزلي بإشراف متخصصين عالميين.



وأضافت أن المعرض يحرص على نشر الوعي بأهمية قطاع الضيافة في الكويت ودوره في تنويع مصادر الدخل وكذلك أهميته البالغة في فتح آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب الكويتي من الجنسين وكذلك منح الفرص أمام العمالة الماهرة من مختلف التخصصات في هذا المجال الحيوي الذي يشهد الكثير من التطورات العالمية والإقليمية.