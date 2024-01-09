محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت وشركة جيره الهندسية الصينية بدأتا ضخ النفط والغاز لمنشأة الإنتاج الجوراسي رقم 5 المقدرة قيمته بنحو 426 مليون دولار، في وقت تشهد مشاريع تطوير المخزونات الجوراسية بالكويت تقدما سريعا.



وذكرت مصادر مقربة من المشروع إن بدء إدخال النفط والغاز تم في 25 ديسمبر 2023، ويعد مشروع الإنتاج «الجوراسي 5» جزءا رئيسيا من إستراتيجية شركة نفط الكويت لتعزيز الإنتاج من مكامن النفط والغاز الجوراسية في الكويت.



وكانت شركة نفط الكويت قد أرست العقد الرئيسي بقيمة 426 مليون دولار للمرفق 5 على شركة جيره الصينية في ديسمبر 2021، في حين فازت شركة سبيتكو بعقد بقيمة 398 مليون دولار يتعلق بمركز الإنتاج الجوراسي الرابع في نفس الشهر، ويجري تطوير المرفق 4 بالقرب من حقل الصابرية شمال الكويت، بينما يقع المرفق 5 على بعد أقل من 10 كيلومترات إلى الشرق من المرفق الأول.



وقالت المجلة إن كلا المرفقين سيقوم باختبار ومعالجة والتعامل مع سوائل الآبار الهيدروكربونية الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز، وتشمل هذه التكوينات الروضتين والصابرية وشمال غرب الروضتين وأم نقا وظبي وبحرة ومرات ونجمة سارجيلو، وغيرها من التكوينات في الحقول الجوراسية، وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحية برية ويتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الذي ينفذها، وستقوم الشركتان بتشغيل وصيانة هذين المرفقين لمدة خمس سنوات، ولدى شركة نفط الكويت خيار تمديد العقد في تاريخ لاحق.



ومن المقرر بناء المنشأتين بطاقة إنتاج 50 ألف برميل يوميا من الخام الحلو المعالج وفقا لمواصفات معهد البترول الأميركي بالإضافة 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغازات الغنية الحلوة والمجففة، وسيشملان وحدة لمعالجة المياه المنتجة، ووحدة لاستعادة الكبريت وما يرتبط بها من مرافق وأنظمة مساندة.



ومن المقرر أن تبلغ مرحلة تنفيذ الخدمات لكل منشأة ما مجموعه 780 يوما، منها 720 يوما للتصميم والهندسة وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء والاختبار والانتهاء الميكانيكي لكل منشأة، وبموجب شروط العقود، يجب الانتهاء من التشغيل والتثبيت واختبار الأداء الناجح للمنشأة في غضون 60 يوما من تاريخ الإكمال الميكانيكي للمنشأة.