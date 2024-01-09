بداح العنزي



اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرار المجلس البلدي بشأن السماح بإقامة الخيام في الحدائق المنزلية، وذلك ضمن مشروع لائحة الحدائق في مناطق السكن الخاص.



وتضمن قرار الوزير المصادقة التصديق على قرارات المجلس البلدي باستثناء القرارات التالية التي تم الاعتراض عليها وتشمل:



أولا: المادة (الأولى) من القرار رقم (م.ب/م.ق10/ 126/ 11/ 2023د2) بشأن الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو التالي:



المادة (الأولى): لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للأبنية القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المستغلة كسكن خاص والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.



لإلغاء حظر القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشوارع وفق ما جاء بدراسة الجهاز التنفيذي وترى الأخذ بالصياغة الواردة ضمن تلك الدراسة.



ثانيا: البند (الحادي عشر) من المادة 4 من القرار رقم (م.ب/م.ق10 /126/ 11 /2023د2) بشأن «الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو التالي:



الحادي عشر: يستثنى من حظر تسوير المنطقة المرخصة الواردة في البند عاشرا المعيل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد العرض على لجنة الزراعة:



لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي بما يعد مخالفة لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.



ثالثا: القرار رقم (م.ب/م.أ/م.ق13 /133/ 11 /2023د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات وآلية عملها كالتالي:



1 - يتقدم أطراف النزاع (اختياريا) إلى بلدية الكويت لاستكمال الأوراق وشرح النزاع، حيث تقوم البلدية بالتعريف عن هذه الخدمة عبر وسائلها لإقناع الجهات المتعاملة معها للتعاون.



2 - توقيع الأطراف أصحاب النزاع على:



- لعدم وجود دراسة متكاملة من قبل الجهاز التنفيذي بما يعد مخالفة لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، إذ ان الموضوع ما زال تحت الدراسة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 164/2023.



رابعا: القرار رقم (م.ب/م.أ/م.ق13 /134 /11/ 2023د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من م.منيرة الأمير بشأن استبدال منظومة الباعة الجائلين الحالية بالكامل لتكون كالآتي:



عمل وحدات حديثة ومتطورة تعمل بالطاقة الشمسية لها شكل موحد ونظام ثابت حديث ومتطور يتم توزيعه في مناطق الكويت تحت سيطرة وتحكم البلدية ميني ماركتس لتصبح هذه الشبكة وكأنها مركز توزيع منتجات تغطي الكويت على غرار التوزيع الجغرافي للجمعيات والسوبر ماركت الشهيرة.



لمخالفة حكم المادة 48 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المتضمن نقل اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الباعة المتجولين لوزارة التجارة والصناعة.



خامسا: القرار رقم (م.ب/م.أ/ل.ع8 /183/11/2023د2) بشأن «الموافقة على طلب إحدى الشركات بشراء ما مساحته (151.8م2) من الأرض المملوكة للدولة وإضافتها للقسيمة الكائنة بمنطقة القبلة قطعة رقم 1.



أولا: الالتزام بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية المعدل بموجب القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسيمة التنظيمية الاستثمارية والتجارية وعلى وجه الخصوص الشروط التالية:



٭ يذكر بوثيقة الملكية مساحة القسيمة الأصلية والمساحة بعد الإضافة.



٭ أخذ تعهد على المالك بالموافقة على الاشتراطات.



٭ أن يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المالية خلال سنة من تاريخ ورود المعاملة الى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وإلا اعتبر لاغيا.



ثانيا: الالتزام بردود واشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.



ثالثا: يلتزم أصحاب العلاقة بنقل أي خدمات متعارضة مع الجزء المطلوب إضافته، وذلك على نفقتهم الخاصة ودون أي مسؤولية على البلدية.



من جانب آخر، اعترض الشعلة على قرارين للمجلس البلدي تضمنا:



1 - القرار بشأن «الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف.أ/91 /5/ 2021د4) المتخذ بتاريخ 26/7/2021 الخاص بموضوع الإضافة لإحدى القسائم بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 15.



لمزيد من الدراسة، حيث تمت دراسة المعاملة على ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية الذي ألغي العمل به بموجب القرار الوزاري رقم 224/2022 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية والاستثمارية والتجارية الصادر بتاريخ 16/6/2022 وتعديلاته، بما يستلزم إعادة دراسة الموضوع محل القرار المشار إليه وفقا للشروط والضوابط الجديدة الواردة بالقرار الوزاري رقم 224/2022 المشار إليه.



2 - القرار بشأن «الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة العديلية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية».