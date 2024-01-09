

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير ابراهيم الصلال أهمية اقامة المهرجانات السينمائية في دول الخليج من اجل تطوير صناعة الفن السابع فيها، ولبناء جسور التفاهم والتعاون مع الثقافات الأخرى في العالم.



وشدد الصلال، في تصريح لـ«الأنباء»، على أن هذه المهرجانات توفر كذلك منصة مهمة لعرض وتكريم أفلام المواهب الشابة وتشجعها على إنتاج أعمال جديدة والانطلاق الى العالمية، مستدركا: تعد المهرجانات السينمائية مناسبة رائعة لعرض مجموعة متنوعة من الأفلام التي تعكس تراث وثقافة دولنا الخليجية، حيث يتمكن المخرجون والكتاب والممثلون والجمهور من مشاهدة أعمالنا المحلية والتعرف على إرثنا الفني العريق.



وفي السياق نفسه، لم يخف الصلال سعادته بالتواجد خلال الفترة المقبلة في مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الذي سيقام في الفترة من 11 حتى 14 الجاري في سلطنة عُمان، وقال: تمت دعوتي من قبل إدارة المهرجان لحضوره بجانب عدد من الفنانين منهم خالد أمين، وأتمنى لهم التوفيق في هذا الحدث الفني المميز، مؤكدا أن المهرجان يسهم بشكل فعال في إيجاد حراك لتطوير صناعة السينما في المنطقة.



وكانت الجمعية العمانية للسينما واللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية السينمائي الدولي قد كشفت عن أن الكويت ستكون هي «الضيف» في الدورة الثانية، والتي تشهد مشاركة واسعة من الفنانين والنجوم من داخل سلطنة عُمان وخارجها، منهم الفنان القدير إبراهيم الصلال والفنان خالد أمين، والفنان خليل الرميثي من مملكة البحرين، والفنانة دينا محسن (ويزو) والفنان مصطفى مسعود رمضان من مصر، وآخرون.