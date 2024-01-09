خلص تقرير نشره موقع «بور أوف بوزيتيفيتي» المتخصص، إلى أن «التفكير السلبي» يؤدي إلى الكثير من الأضرار على الصحة العقلية والجسدية، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق والاكتئاب، وهو ما يعني أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير صحة الشخص. ويقول التقرير، الذي أوردت نتائجه «العربية.نت»، إنه على المدى الطويل يمكن لـ «التفكير السلبي» أن يؤدي بالشخص إلى جملة من المخاطر، أهمها أنه «يمكن أن يتعرض نظام المناعة للخطر، ويمكن أن تعاني أنظمتنا الهضمية والإنجابية من اضطرابات، كما يمكننا حتى أن نختبر تغيرات في بنية الدماغ ووظيفته، خاصة في المناطق المرتبطة بالذاكرة والعاطفة».



ويشير إلى أن العلماء يرون أنه توجد آثار كيميائية للسلبية والتشاؤم، حيث إن أدمغتنا تقوم بإنشاء مزيج من المواد الكيميائية التي تشكل مزاجنا وتصوراتنا، وعندما نكون متفائلين وسعداء يكافئنا دماغنا بالناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين.