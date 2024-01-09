الرشيد: المحتوى الجذاب والاستجابة الاستباقية دفعا منصاتنا إلى آفاق جديدة من التميز

إدارة التواصل الرقمي لعبت دوراً محورياً في إثراء تجربة العملاء وزيادة المشاركة

3.2 ملايين تفاعل وزيادة كبيرة في عدد المتابعين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي

تركيزنا على الابتكار والشفافية مكننا من التواصل مع عملائنا وموظفينا بشكل أكثر فاعلية

الاتصال الداخلي وعبر قنوات مبتكرة عزز بيئة يشعر فيها كل موظفينا بالتواصل والاطلاع

الموقع الإلكتروني بديناميكية جديدة تحمل جاذبية بصرية وسهولة أكثر في الاستخدام



مع إسدال الستار على عام 2023، واصل بنك الكويت الوطني تصدره لمشهد قنوات التواصل الاجتماعي بين البنوك الكويتية من حيث عدد المتابعين وحجم التفاعل والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى ذلك لعبت منصات البنك دورا محوريا في إثراء تجربة العملاء من خلال الاستجابة الاستباقية والتفاعل اللافت للمحتوى المميز الذي يوفره لعملائه.



ويعد «الوطني» البنك الأكثر متابعة في الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد المتابعين لجميع حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي 2.2 مليون متابع بنهاية العام 2023.



وخلال عام 2023 حقق البنك 3.2 ملايين تفاعل وزاد عدد متابعيه بنحو 160 ألف متابع على جميع القنوات بما في ذلك انستغرام وإكس وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب.



وشكل البقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات على منصة تيك توك هدفا مهما خلال عام 2023، حيث نجح البنك في تحقيق أكثر من 332 ألف مشاهدة على المنصة تبرهن على التفاعل الكبير من جمهور عريض.



وبهذه المناسبة قال مساعد مدير عام رئيس إدارة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد: نحن فخورون بإنجازاتنا في مجالات التواصل الرقمي في 2023، والتي عكست التزامنا بوضع معايير خاصة بالتواصل مع عملائنا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين بطريقة هادفة ومؤثرة انطلاقا من إدراكنا لقوة الاتصال الفعال في تعزيز العلاقات وتحفيز الابتكار.



وأضاف أن فريق التواصل في البنك عمل باجتهاد خلال 2023 لتطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعالة كان لها تأثير إيجابي على أعمال الوطني، مشيرا إلى أن المحتوى الجذاب والاستجابات الاستباقية دفع منصات البنك إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.



وأكد الرشيد: نواصل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي التي سجلت نموا في قاعدة المتابعين بنسبة 10% خلال 2023 كوسيلة حيوية للمشاركة والتواصل مع التركيز الثابت على التفاعل اللحظي مع العملاء، إضافة إلى إبراز حجم مشاركتنا المجتمعية في مختلف المناحي.



وأشار إلى أن العام الماضي شهد إطلاق حملات تستهدف استقطاب وجذب العملاء المحتملين، إلى جانب دورها المحوري في دعم حملات الجهات الرقابية وجهودها الحثيثة لتوعية العملاء، وأبرزها حملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» التي تستهدف زيادة الشمول المالي ونشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي.



ويحرص «الوطني» على التحديث المستمر لمحتوى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حملات التوعية التثقيفية والإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تمنح المتابعين فرصة دخول سحوبات على جوائز قيمة ومكافآت استثنائية.



يذكر أن «الوطني» يغطي بتواجده مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وإكس وسناب شات وانستغرام ولينكدإن ويوتيوب، وذلك من منطلق حرصه على مواكبة جميع التطورات لتلبية احتياجات ورغبات عملائه، بالإضافة الى سعيه الدائم لتفعيل التواصل بينه وبين متابعيه على هذه المواقع.



الاتصالات الداخلية



وإدراكا لأهمية الاتصال الداخلي، أحدث بنك الكويت الوطني ثورة في إستراتيجية الاتصال الداخلي ومن خلال القنوات المبتكرة والمحتوى المخصص، قمنا بتعزيز بيئة متماسكة يشعر فيها كل موظف بالتواصل والاطلاع والتمكين، وقد تم إدخال المنصات التفاعلية، والتحديثات اللحظية، ونشر المعلومات الشاملة، حيث تم تطوير إستراتيجية اتصالات داخلية شاملة لتعمل كمركز لإيصال الأخبار والإعلانات إلى جميع الموظفين في مختلف المواقع.



وتسهم إدارة التواصل الرقمي للبنك في مساندة أجندة البنك للاستدامة عبر نشر المحتوى الخاص بأنشطته الخاصة بركائز الاستدامة التي تشمل مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



الارتقاء بتجربة المستخدم



تجسد التزام بنك الكويت الوطني في توفير تجربة مستخدم محسنة من خلال التحسينات المستمرة للموقع الإلكتروني، من خلال التركيز على الالتزام بالشفافية وسهولة الوصول والتركيز على العملاء بالإضافة إلى الجاذبية البصرية.



وركـــز موقـــع «الوطني» خلال عام 2023 علــى الارتقـــاء بتـــجربة العـــملاء عبر رحلة جديدة أكثر جاذبية وتـــفاعلية ســـاهمت فــي زيـــادة عــدد مستخدمي الموقع بشكل غير مسبوق.



وضم التصميم الجديد لبعض صفحات الموقع المزيد من العناصر المرئية والعناصر الجذابة عند تصفح محتوى الموقع عبر الموبايل، والذي يمثل 89% من زيارات الموقع الالكتروني.



وخلال العام تجاوزت عدد الزيارات 8 ملايين زيارة، شكلت 73% منها زيارات تفاعلية، حيث تصفح المستخدمون أكثر من صفحة واحدة في نفس الجلسة، وقد ساهم ذلك في بلوغ عدد مشاهدات صفحات الموقع ما يقرب من 12 مليون مشاهدة.