

تستقبل المملكة العربية السعودية مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في نسختها الأربعين للمرة الرابعة، والتي تجمع برشلونة حامل اللقب وريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد وأوساسونا.



ويتواجه ريال بطل الكأس وأتلتيكو صاحب المركز الثالث في الدوري في نصف النهائي اليوم، فيما يلعب برشلونة، بطل الدوري، مع أوساسونا وصيف الكأس، في نصف النهائي الآخر غدا، على أن تقام المباراة النهائية الأحد المقبل.



وتقام جميع المباريات على ملعب «الأول بارك ستاديوم» مقر نادي النصر في العاصمة الرياض، والذي يتسع لقرابة 25 ألف متفرج.



ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقبا، متقدما على ريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).



ويأمل ريال مدريد، متصدر الليغا هذا الموسم والذي خسر نهائي السوبر العام الماضي أمام غريمه اللدود برشلونة 1-3، تصحيح الوضع هذا العام والفوز للمرة الثالثة باللقب منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة.



لكن من أجل تحقيق مسعاهم، يتعين على لاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفوز على أتلتيكو بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ومهاجمه المتألق الفرنسي أنطوان غريزمان.



وحصل ريال على جرعة ثقة إضافية مع تمديد أنشيلوتي عقده حتى يونيو 2026 ليغلق الباب أمام منتخب البرازيل، وتعافي المدافع داني كارفاخال والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والوافد الجديد لاعب الوسط الشاب التركي أردا غولر (18 عاما) من الإصابة.



ويعول ريال أيضا على البرازيلي الآخر رودريغو الذي سجل 6 أهداف في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، وعرف طريق الشباك في الفوز على أراندينا من الدرجة الرابعة 3-1 في الكأس السبت.



طموحات أتلتيكو



في المقابل، يعود أتلتيكو للمشاركة في السوبر بعد غيابه عن النسخة الماضية، علما انه كان وصل إلى النهائي في النسخة الأولى التي استضافتها المملكة عام 2020 (خسر أمام ريال بركلات الترجيح 1-4 بعد تعادلهما سلبا).



ويأمل أتلتيكو أن يكرر سيناريو فوزه بعقر داره «ميتروبوليتانو» على ريال في الدوري، ملحقا به خسارته الوحيدة منذ انطلاق الموسم الجديد، على الرغم من أن «روخيبلانكوس» يفتقد بعض عناصره، أبرزهم لاعب وسطه الفرنسي توما ليمار والجناح فيتولو، في حين تحوم الشكوك حيال مشاركة المدافع المخضرم سيسار أسبيليكويتا (34 عاما) والمهاجم الشاب بابلو باريوس (20 عاما).



وسيتواجه الفريقان مجددا في ثمن نهائي كأس إسبانيا بقمة نارية ستقام على ملعب متروبوليتانو في 18 الجاري.



وأسفرت قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا عن وقوع برشلونة البطل القياسي لمسابقة الكأس، في مواجهة يونيونستاس المنافس بالدرجة الثالثة.



وفاز برشلونة على مضيفه بارباسترو 3-2 في الوقت الذي فجر فيه يونيونستاس مفاجأة كبيرة وفاز على فياريال 7-6 بركلات الترجيح إثر التعادل 1-1، بعد تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة عقب انقطاع الكهرباء.



وفي باقي المواجهات يلتقي جيرونا وصيف الدوري الإسباني مع رايو فايكانو، وتينيريفي مع ريال مايوركا، وخيتافي مع إشبيلية، وأوساسونا مع ريال سوسيداد، وفالنسيا مع سلتا فيغو، وأتلتيك بلباو مع ديبورتيفو الافيس.



وتقام المباريات أيام 16 و17 و18 الجاري.