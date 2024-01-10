

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الألماني روبن كوخ بعقد يمتد حتى 2027.



وانضم كوخ (28 عاما) لصفوف فرانكفورت في الصيف الماضي قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة، حيث كان عقده ممتدا مع النادي الإنجليزي حتى يونيو المقبل.



ولعب المدافع الألماني بقميص فرانكفورت 23 مباراة منذ انضمامه لصفوف الفريق، علما بأنه تنقل بين ناديي فرايبورغ وكايزر سلاوترن في ألمانيا قبل 3 سنوات قضاها مع نادي ليدز يونايتد.



وعلق كوخ على خطوة العقد الجديد مع فرانكفورت قائلا: «أنا سعيد جدا بالأشهر الستة الأولى لي مع الفريق، أستمتع كثيرا وأشعر باستقرار كبير وكل ما تمنيته وجدته هنا».



وأضاف المدافع الألماني الدولي: «أريد الاستمرار في تحمل المسؤولية مع فرانكفورت، والأهم من ذلك أن أكون ناجحا».



من جانبه، قال ماركوس كروشه عضو مجلس إدارة آينتراخت فرانكفورت لشؤون الرياضة: «كوخ أحد لاعبينا البارزين وأصبح من الركائز الأساسية منذ انضمامه للفريق، فهو يتمتع بشخصية ملهمة للاعبين الشباب، ويتسم بالاحترافية الشديدة التي تجعله قدوة للكثيرين».



ويحل فرانكفورت سادسا في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويستأنف مشواره في الدور الثاني بمواجهة لايبزيغ يوم السبت المقبل.