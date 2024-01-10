

سيلتقي رين مع ضيفه مرسيليا في أقوى مباريات دور الـ 16 من كأس فرنسا في كرة القدم، بحسب القرعة التي أوقعت باريس سان جرمان مع أورليان المتواضع من المستوى الثالث.



وفي مباراة أخرى قوية، يلتقي كليرمون مع ستراسبورغ، فيما يحل تولوز حامل اللقب على روان من المستوى الثالث.



ويواجه نانت، حامل لقب 2022 ووصيف النسخة الأخيرة، لافال من الدرجة الثانية. ويستقبل بوردو العريق الذي يخوض راهنا منافسات الدرجة الثانية نيس الجنوبي وصيف ترتيب الدرجة الأولى. ويحل موناكو على روديز من الدرجة الثانية، فيما يتواجه سوشو مع رينس.



وسيحاول فريق سان برييست من المستوى الخامس في ضواحي مدينة ليون، متابعة مغامرته عندما يلاقي رومورانتان.