

يستقبل ملعب «آنفيلد» مباراة مهمة وقوية تجمع بين ليفربول وضيفه فولام ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.



ونجح «الريدز» في الوصول إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة ليستر سيتي 3-1 في الدور الثالث، وفاز على بورنموث 2-1 في الدور الرابع، قبل أن يتخطى وست هام 5-1 في ربع النهائي.



بينما ضمن فولام مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على على نوريتش سيتي 2-1 في الدور الثالث، ثم فاز على إيبسويتش تاون 3-1 في الدور الرابع، وتخطى إيفرتون بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.



وفي مسابقة كأس إنجلترا، يأمل مان سيتي حامل اللقب في فك عقدته على ملعب توتنهام هوتسبير عندما يواجهه في الدور الرابع أواخر الشهر الجاري بحسب القرعة التي سحبت أول من أمس. وسيلاقي مان يونايتد، الطرف الثاني في مدينة مانشستر ووصيف النسخة الماضية، الفائز بين نيوبورت كاونتي من المستوى الرابع وإيستلي (الدرجة 5).



وفي مباراة قوية بين فريقي من «البريمييرليغ»، يلتقي تشلسي مع أستون فيلا الذي يقدم موسما مميزا. ويستضيف ليفربول متصدر الدوري المحلي الفائز بين نوريتش (الدرجة 2) وبريستول روفرز (الدرجة 3)، بعد تغلبه على أرسنال 2-0 في مباراة قمة ضمن الدور الثالث.



وعقب الفوز على ويغان 2-0، رأى المدير الفني لمان يونايتد إيريك تين هاغ، أن فريقه أضاع فوزا عريضا بعد أن تأهل للدور الرابع على حساب منافسه.



وقال تين هاغ في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «يبقى الأهم تحقيق الفوز لكننا قدمنا أيضا أداء جيدا في الشوط الأول وخلقنا المزيد من الفرص وهو أمر أسعدني كثيرا».



وأضاف المدرب الهولندي «أعتقد أنه كان ينبغي علينا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن يبقى الشيء الجيد هو أننا خلقنا الفرص».



من جهته، أشاد مدرب ويغان شون مالوني بلاعبيه رغم الخروج من الدور الثالث، حيث قال «كان بإمكاننا تغيير إيقاع المباراة لكن أتيحت لمان يونايتد أيضا بعض الفرص».



وأضاف مالوني «لقد قدم بعض لاعبينا أداء جيدا على المستوى الفردي. الهزيمة تبقى دائما أمرا غير جيد ويجب أن نستفيد منها كثيرا».



وأنهى مان يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف مدافعه البرتغالي ديوغو دالوت من تسديدة بينية (22)، وانتظر حتى الشوط الثاني لمضاعفة النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها وترجمها بنجاح برونو فرنانديز (74).