وافقت البلدية على اقتراح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بشأن استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية.



وقال مدير عام البلدية م. سعود الدبوس انه لا مانع من الموافقة على الاقتراح، وذلك باستحداث عدد 2 فتحة التفاف عكسي على شارع ناصر المبارك بمنطقة الرميثية بين القطعتين (4 و7) وبين القطعتين (2 و10) وذلك لتحسين الحركة المرورية والتخفيف من تدفق المركبات على ان يتم التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الاشغال. علما أنه قد تمت مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لاتخاذ اللازم للتنفيذ وفق النظم المتبعة وإفادتنا.