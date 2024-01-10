

بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م. سعود الدبوس ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اكدت عدم التنازل عن الموقع 47 بالمرقاب لصالح وزارة المالية. وقال الدبوس: بناء على طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الاسكاني رقم (47) بالقطعة (2) بمنطقة المرقاب امام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية الخزانة العامة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبالاشارة الى كتاب الامين العام للمجلس البلدي في 16/11/2023م، المتضمن طلب للجنة الفنية مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتزويد المجلس البلدي بالموافقة الصريحة للتنازل عن جزء من الموقع الاسكاني رقم (47).



نفيدكم بأنه قد ورد رد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية يتضمن الآتي:



أولا: لا يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التنازل عن الموقع (47) بالمرقاب.



ثانيا: انه لا يدخل في اختصاص المجلس البلدي وفقا لاحكام القانون (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت تخصيص او تغيير تخصيص الاراضي وان كان يجوز الاستخدام.