قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن تخصيص مواقع تجمع الشاحنات في البلاد.



وقال د.كمال في سؤاله:من الملاحظ توقف الشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل عشوائي على جوانب الطرقات الرئيسية والثانوية والساحات العامة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والحرفي وغيرها، والتي تعتبر مخالفة لإشغالات الطرق بالإضافة إلى آثارها السلبية كالبصرية والبيئية والمرورية والأمنية.



وأضاف: صدر قراران للمجلس البلدي سابقا لتنظيم تجمع الشاحنات بمـــواقع مخــــصصة ومرخصة، الأول رقم م.ب/ت3/68/3/2005 المتخذ بتاريخ 25/7/2005، والثاني رقم م.ب/ف12/920/15/2007 المتخذ بتاريخ 25/6/2007 ويقضيان بتخصيص مواقع لتجمع الشاحنات موزعة على محافظات العاصمة والجهراء والأحمدي والفروانية.



وعليه يرجى الإفادة بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ ما الجهات المسؤولة عن الأراضي المخصصة لتجمع الشاحنات في البلاد بناء على دراسة الجهاز التنفيذي في حينها للقرارين أعلاه؟



٭ لماذا لم يتم ترخيص واستغلال المواقع المخصصة في القرارين المذكورين أعلاه؟



٭ بعد مرور أكثر من شهر منذ 16 عاما من التخصيص وعدم الترخيص، هل تم سحب هذه المواقع المخصصة؟



٭ هل يوجد لدى الجهاز التنفيذي حاليا طلبات جديدة لتخصيص مواقع لمواقف الشاحنات ومثيلاتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر الجهات والمواقع والمساحات المطلوبة لكل موقع.