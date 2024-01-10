

ارتفعت مبيعات سيارات الركوب في الصين 8.3% في ديسمبر مدعومة بحرب أسعار بين شركات التصنيع رغم تراجعها عن ارتفاع حاد سجلته في الشهر السابق. وقال اتحاد سيارات الركوب في الصين أمس إن المبيعات بلغت 2.37 مليون مركبة في ديسمبر.



وزادت مبيعات العام بأكمله 5.3% إلى 21.93 مليون سيارة، وفق «رويترز».



وفي قطاع لا تزال تهيمن عليه أسماء أكثر شهرة مثل «تويوتا» و«فولكس فاغن» و«جنرال موتورز»، فإن المصنعين الصينيين بما في ذلك BYD وSAIC Motor Corp يحققون نجاحات كبيرة.



فبعد أن تفوقت الصين على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت الصين الآن تنافس اليابان على الريادة العالمية في صادرات سيارات الركاب، حيث صدرت الصين 3.6 ملايين سيارة إلى العالم (حتى أكتوبر الماضي) كان منها نحو 1.3 مليون كهربائية بالكامل.