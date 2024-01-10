

قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس بزيارة الرقيب عبدالوهاب محمد الذي اصيب اثناء تأدية الواجب، وذلك في مستشفى الرازي، حيث اطمأن على حالته الصحية، ونقل الفريق المكراد تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، الذي كان متابعا لحالته الصحية أولا بأول، وتمنى له الشفاء العاجل. هذا، وأكد الأطباء في المستشفى على استقرار الحالة الصحية للمصاب، وتمنى الفريق المكراد من الله الشفاء العاجل له وخروجه من المستشفى في أقرب وقت.



هذا وكان في استقبال الفريق المكراد ونائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر، مدير مستشفى الرازي د.نايف الحربي والكادر الطبي المشرف على حالة المصاب.



الفريق خالد المكراد واللواء جمال بدر خلال زيارة الرقيب عبدالوهاب محمد بحضور د.نايف الحربي