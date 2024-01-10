بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التنموي، وذلك خلال زيارة عمل لسموه إلى الهند.



وأكد الجانبان خلال المباحثات الحرص المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والعمل المناخي والتنمية المستدامة وغيرها واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تحقيق أهداف الشراكات التنموية بين البلدين.



واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والتعاون والاستقرار وحل النزاعات عبر الحوار والتفاهم في العالم بما يعزز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعوب العالم كافة. كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم، إضافة إلى منع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل في المنطقة.



واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات والهند تاريخية وراسخة، وتعد نموذجا للعلاقات المتطورة القائمة على المصالح المتبادلة والشراكات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن البلدين يسيران في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.



من جانبه، شدد مودي خلال المباحثات على عمق العلاقات الإماراتية ـ الهندية وما تتسم به من تطور وحيوية خاصة في المجالات التنموية، مؤكدا حرص بلاده على مزيد من التطور والتوسع في مسار هذه العلاقات في ظل الفرص العديدة لتنميتها والنهوض بها خلال الفترة المقبلة.



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، والتي شملت التعاون الاستثماري في مجالات تطوير مجمعات الأغذية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية المبتكرة، وإنشاء موانئ مستدامة وخضراء وفاعلة.



ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى نيودلهي قادما من باكو، حيث بحث مع رئيس أذربيجان إلهام علييف علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، في بيان، إن الجانبين استعرضا خلال جلسة مباحثات رسمية في قصر «زوجلوب» الرئاسي في العاصمة باكو، تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل البيئي، بجانب الجوانب الثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وقال الشيخ محمد بن زايد إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع أذربيجان خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والازدهار في البلدين وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.



وشدد سموه على أن الإمارات تولي الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة القوقاز أهمية كبيرة وتحرص على تعزيز التعاون والشراكات مع جميع دولها وفي مقدمتها أذربيجان الصديقة لما فيه الخير لشعوب المنطقة كافة.



من جانبه، أكد رئيس أذربيجان أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تشكل دفعا قويا إلى مسار علاقات البلدين وتنميتها، وعبر عن تقديره لدعم سموه للعلاقات الثنائية مما كان له كبير الأثر في التطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.



وقد شهد الشيخ محمد بن زايد وإلهام علييف تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين. وشملت المذكرات مجالات: الشراكة الإستراتيجية، والتعاون المالي، والاستثماري، والديبلوماسي، والبيئة، الطاقة النظيفة والمتجددة.