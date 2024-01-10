



القاهرة - ناهد إمام



كشف رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، عن أن حصيلة بيع مصرفه من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريا، و27% سنويا، بلغت 15 مليار جنيه حتى الآن.



وقال الإتربي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، امس الاول، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الادخار الجديدة.



وتوقع رئيس بنك مصر أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظرا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.



وكان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويا تصرف بنهاية مدة الشهادة.



وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريا بعائد 23.5% سنويا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.



كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريا.



وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر، مصريين وأجانب.



كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.