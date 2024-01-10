

هادي العنزي



رفع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل اسم المحترف التونسي المهاجم عبدالرحمن الحنشي من قائمة الفريق، لثـــبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبـــي، ما يعني انتهاء موسمه رسميا مع «الأشاوس».



وهناك العديد من الأسماء المطروحة أمام الفريق لمركزي المهاجم الصريح، وتحت المهاجم (رقم 10)، ومن بينها لاعب القادسيــــة المهــاجم التونسي يوسف بن سودة، لكن حظوظه ليست كبيرة للعودة إلى النادي الذي شهد تألقه في الدوري الممتاز.



من جانبه، أكد مدرب الفريق السوري فراس الخطيب، أن فريقه قدم مباراة متميزة في مواجهة العربي أول من أمس ضمن منافسات الجولة 14 لدوري زين للدرجة الممتازة، ولم يكن يستحق الخسارة 1-2، وقال: «نبارك للعربي، ونتمنى لهم التوفيق، لكن الفحيحيل كان الأفضل طوال 90 دقيقة، وقدم أداء جيدا دفاعا وهجوما، وعليه لم يكونوا يستحقون الفوز بناء على مجريات المباراة».



وأشار الخطيب إلى أن العربي تمكن من تسجيل هدفين من ثلاث فرص حقيقية للتسجيل، مضيفا أننا سجلنا هدفا وحيدا من بين 5 فرص متاحة، وذلك رغم الظروف الصعبة التي نعانيها هذه الأيام، في ظل غياب 7 لاعبين من بينهم محترفان للإصابة، مطالبا بضم المهاجم عبدالمحسن العجمي لصفوف الأزرق.