

كشفت مازيراتي، علامة تصنيع السيارات التي تتخذ من مودينا مقرا لها، عن مشاركتها في الموسم العاشر من بطولة العالم إي بي بي فورمولا إي، التي تنطلق مع سباق مكسيكو سيتي السبت المقبل 13 يناير. وتفخر العلامة بمشاركتها في البطولة الدولية الأكثر ابتكارا والمخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل، حيث تنفرد مازيراتي بكونها علامة السيارات الإيطالية الفاخرة الأولى والوحيدة المشاركة. ويستعد فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج لتحد جديد في البطولة العالمية للسيارات الكهربائية بمقعد واحد، وذلك بعد الإعلان عن أعضاء الفريق لموسم 2024 والذي جاء في أواخر سبتمبر ليكشف عن انضمام المبتدئ جيهان داروفالا إلى ماكسيميليان غونتر الفائز بالسباق. وشهد الموسم السابق تحقيق مازيراتي إم إس جي ريسينج لأحد المراكز العشرة الأولى عدة مرات، ليحقق الفريق في نهاية البطولة المرتبة السادسة بفضل الفوز بأحد المراكز على منصات التتويج لثلاث مرات إلى جانب فوز ماكسيميليان غونتر بأحد السباقات. وحقق السائق الألماني العديد من الإنجازات واللحظات المميزة، بما في ذلك الفوز بالمركز الأول في سباق جاكرتا والثالث في سباق روما، موطن العلامة، ما جعلها سنة مليئة بالتشويق والحماس.



من جهته، قال رئيس مازيراتي كورس جيوفاني سجرو: «نتطلع إلى العودة إلى حلبة السباقات بعد التشويق الكبير الذي شهدناه خلال مشاركتنا الأولى. ومن الناحية التقنية، تشكل جميع السباقات فرصة لجمع بيانات جديدة مهمة يمكن تحويلها إلى تحسينات في سيارات فولجور، إضافة إلى إغناء خبرتنا الواسعة في مجال سباقات السيارات. وقد حققنا مراكز على منصات التتويج في عدة مناسبات خلال مشاركتنا الأولى في البطولة، ونسعى هذا العام إلى ترسيخ حضورنا بشكل دائم ضمن العلامات المتصدرة لجدول الترتيب». بدوره، قال سائق فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج ماكسيميليان غونتر: «أتطلع لانطلاق الموسم في سباق مكسيكو سيتي، حيث قضينا وقتا رائعا بعد نهاية الموسم السابق، وأحرزنا مزيدا من التقدم، ما رسخ العلاقة بين أعضاء الفريق».