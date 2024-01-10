

القاهرة - محمد سامي



يستعد الأهلي لتقديم الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبوعلي (24 عاما) مهاجم سيريس السويدي، وذلك بعد اجتياز الكشف الطبي الثاني بالقاهرة في غضون الساعات القليلة المقبلة عقب تجاوز الكشف الطبي الأول الذي خضع له اللاعب بالسويد خلال اليومين الماضيين.

وعن كواليس إتمام الصفقة، قال مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق: «أنهينا الصفقة وتم التوقيع بشكل رسمي مع ناديه سيريس، وعملنا على استخراج جواز سفر فلسطيني له في 12 ديسمبر الماضي ليتم تسجيله وفق لوائح الاتحاد المصري كلاعب محلي». وحصل الأهلي على توقيع وسام أبوعلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري مقابل مليوني يورو، على أن يتم تسديد المبلغ على 3 أقساط في غضون عامين من يناير الجاري، فيما سيحصل اللاعب على 600 ألف دولار في الموسم.

ولعب وسام أبوعلي في نادي ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع هدفا.

إلى ذلك، تم اختيار أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق سفيرا للكرة الأفريقية بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ليكون ممثلا للاتحاد في جميع الفعاليات التي ينظمها داخل وخارج القارة السمراء، وذلك إلى جانب كل من السنغالي الحاج ضيوف والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي أوكوشا، وعليه فقد تم تسجيل السفراء الأربعة ضمن برنامج الترويج لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار السبت المقبل وتستمر حتى 11 فبراير.