استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية المهندس يوسف جمال صالح العجيري مدير عام مركز العجيري العلمي في الكويت والفلكي المهندس مساعد الحماد مدير الإدارة العلمية بالمركز، بمناسبة حفل تدشين «تقويم العجيري ـ نسخة مملكة البحرين» والذي أقيم امس تحت رعاية رئيس مجلس الشورى، ونظمته مؤسسة الأيام للنشر«مكتبة كشكول الأيام» بمركز الأيام الإعلامي بمنطقة الجنبية.



وقد أهدى مدير عام مركز العجيري العلمي، المستشار الحمر «تقويم العجيري ـ نسخة مملكة البحرين» الذي يعد أول تقويم للعجيري يصدر خارج الكويت، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات لعالم الفلك الكويتي الراحل الدكتور صالح محمد العجيري.



ورحب المستشار الحمر بمدير عام مركز العجيري العلمي ومدير الإدارة العلمية بالمركز، وأشاد بأواصر العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والكويت الشقيقة التي تشهد المزيد من التطور والازدهار وبخاصة في الجوانب الإعلامية والثقافية والعلمية، بحسب وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا».



وأعرب عن شكره على هذا الإهداء القيم وعن تقديره لإسهامات الدكتور صالح العجيري ـ رحمه الله ـ في مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز في مجال الرياضيات وعلم الفلك والأهلة وبحوثه العلمية ومؤلفاته القيمة، وبما حققه مركز العجيري العلمي من إنجازات ونجاحات على صعيد الحسابات الفلكية وحساب المواقيت والأهلة وإصدار ونشر التقاويم وتقديم الاستشارات العلمية، متمنيا للقائمين على المركز دوام النجاح والتقدم.



من جانبه، أعرب مدير عام مركز العجيري العلمي عن شكره وتقديره لمستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال وعلى إشادته بجهود الراحل الدكتور صالح العجيري وبدور المركز واهتمام سعادته بمثل هذه التقاويم والإصدارات والمؤلفات المهمة.