

صمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة «بوينغ» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.



وروى أحد مستخدمي الإنترنت على منصة إكس أنه عثر على جهاز آي فون على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.وكتب سيناثان بيتس «مازال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة»، معربا عن دهشته بالعثور على جهاز «نجا من سقطة من ارتفاع 5 آلاف متر وبقي سليما تماما».