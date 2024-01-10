ليلى الشافعي

أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، عن قرب إطلاق منصة تكاتف الخاصة بالأسر المتعففة، وذلك بغرض تقديم نمط جديد من المساعدة لصالح هذه الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت ضمن غايات الجمعية بمساعدتهم بأي صورة ممكنة والتخفيف من المعاناة الاقتصادية التي يمرون بها، وأن الإجراءات الخاصة بإطلاقها في طور الانتهاء والتجهيز.



وفي هذا السياق، قال م.بدر حمد المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة إن الجمعية تنطلق في تنفيذ هذا المشروع من خططها واستراتيجيتها في تعزيز خدماتها المختلفة لمصلحة المحتاجين والأسر المتعففة من خلال وضع كل الحلول والتصورات بطرق إبداعية ومبتكرة للمشاكل المالية التي تمر بها الأسر المتعففة.



وأضاف: تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الجمعية المعتمد والمميز (صندوق تكاتف) الذي كان يهدف إلى مساعدة الأسر في أوضاعهم المالية منعا لتحول هذه المعاناة إلى سلسلة من المعالجات القانونية التي قد تكون سببا مباشرا في تدمير الأسر واستمرار معاناتها بصورة دائمة ومطردة قد يتسبب في دفع مبالغ مالية كبيرة، لافتا الى صعوبة المعالجات المالية من قبل الجمعية في حال عدم تسوية أوضاعهم بشكل مباشر.



وبين المبارك أن منصة تكاتف الالكترونية تهدف إلى أن تكون منصة للأسر المتعففة كون الجمعية لديها بياناتها الخاصة والوافية لعدد أكثر من 20 ألف مستفيد يمثلون قاعدة بيانات أساسية لدى الجمعية وتحوي كما كبيرا من البيانات المهمة لأي مستفيدين محتملين لمشروع خيري يستهدف الأسر المحتاجة والمتعففة داخل الكويت.



وشرح المبارك فكرة المنصة بأنها فرصة للأسر المتعففة بأن تقدم طلب المساعدة الخاصة بها على المنصة بحيث توفر الجمعية بعد ذلك فرص حصول المتقدم على المساعدة المطلوبة وتوفير رابط خاص بالحالة، وتسمح له بتسويق حالته بنفسه على الأقرباء والمعارف والأصدقاء وغيرهم ممن تربطه معه علاقات وثيقة. واستدرك المبارك قائلا: إن هذه المنصة متاحة للاستفادة منها من قبل كل المحتاجين أيا كانت جنسيتهم أو حاجتهم وطبيعتها سواء كانت متأخرات ديون، ايجارات متأخرة، حاجات موسمية أو تلك الحاجات المتعلقة بالحالة المعيشية من قبيل اليتيم أو المطلقة أو الأرملة أو العاطل عن العمل وغيرها من الحالات التي تفرضها طبيعة الحياة بحيث تتوافق مع لوائح الجمعية وقوانين وزارة الشؤون.



وأوضح ان منصة «تكاتف» حملت مشكلة المحتاجين والمتعففين ووضعتها على ظهر صفحات موقع إلكتروني www.takatef.org وأتاحت للمستفيد تسويق حالته بعد ان تكون الجمعية قد درست الحالة وأوفتها بحثا وتدقيقا مع الحفاظ عل جانب السرية الخاص بالحالة المعروضة لدعم المحتاجين في مختلف المناطق وبشكل ميسر.