

ليلى الشافعي



شارك رئيس مجلس ادارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس في الجسر الجوي الكويتي المخصص لإغاثة اخواننا في قطاع غزة المحاصر، ممثلا عن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.



وقال البسيس ان جسر الخير الذي شارك فيه هو اكبر دلالة على مواصلة العطاء الكويتي لدوره الرائد في اغاثة الشعوب المنكوبة، وقال: ان الطائرة رقم 36 من الجسر الجوي حملت المساعدات الانسانية المخصصة من قبل اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والتي تمتاز بتنوعها الإغاثي في محاور الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء.



وأشاد البسيس بالجهود الحكومية الكويتية في دعم اهل غزة منذ اللحظات الأولى لوقوع العدوان عليهم، بالاضافة الى فزعة أهل الكويت والجمعيات والمبرات الخيرية الذين واصلوا الليل بالنهار لتقديم العون للاشقاء المنكوبين. وشكر البسيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والكويتية على ثقتهم الغالية بإيفاده في تلك المهمة الإنسانية الكبيرة.



ولفت البسيس الى ان الهدف من الحملة تسيير اكثر من سفينة محملة بمئات الأطنان من المواد الاغاثية لأهلنا في قطاع غزة وسد النقص في المواد الغذائية والطبية والايوائية الضرورية، لدعم الأهالي في غزة واعانتهم في رباطهم وتوفير الخيام والفراش والاغطية والحاجيات الايوائية والملاذ الآمن للمتضررين من الاعتداءات الصهيونية التي دمرت بيوتهم، وايضا توفير الادوية والمستلزمات الطبية ومواد النظافة الشخصية، وتوفير السلال والمواد الغذائية الاساسية وتوفير الملابس الشتوية والاحتياجات الإيوائية ومواد التدفئة اللازم.



وأكد ان هذه الرحلة استكمال لدور الكويت الريادي في الاستجابات السريعة لظروف المتضررين في الكوارث والازمات والحروب وبرهنة على عمق المشاعر التي يحلمها الكويت لأهلنا في عموم فلسطين، لذا سارعت الجمعية الكويتية للاغاثة ومعها 31 جمعية خيرية ومؤسسة حكومية وأهلية كويتية في العمل الاغاثي الكويتي المشترك تلبية لنداء الانسانية والوفاء، بإطلاق حملة عنوانها «سفينة غزة» هدفت من خلالها الى تسيير أكثر من سفينة محملة بالمواد الغذائية لأهل غزة وسد النقص في المواد الغذائية الاساسية (غذاء، دواء، ايواء) لسكان غزة.