أطلق المعهد العربي للتخطيط «المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر» برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مدينة طرابلس شمالي لبنان.



وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت د.عبدالله الشامي في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق المشروع في مدينة طرابلس إن المعهد العربي ينظر إلى الدول العربية «كقطر واحد» فهو يضم 20 دولة عربية، مشددا على الحرص على بناء القدرات والتنمية وتوفير الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنمية.



وأضاف الشامي أن الأوضاع بدأت تتغير في لبنان «الذي عانى على مدى سنوات من الصعوبات الاقتصادية والتنموية»، معربا عن سروره بمشاهدة كوكبة من الشباب اللبناني مهتمة بالتدريب وتطوير قدراتها والإنتاج.



وأوضح ان الشباب اللبناني الذي سيستفيد من برامج تدريب المعهد العربي للتخطيط سيشكلون نواة جديدة تسهم في البناء والإعداد للمستقبل.



بدوره، أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي في كلمة مماثلة عن أمله في ان تكون الشراكة مع المعهد العربي منتجة على كل الصعد وتسهم في تشكُّل «باكورة» لمشاريع كبيرة على المستوى اللبناني والعربي.



وتوجه دبوسي بالشكر للمعهد العربي على اهتمامه بطرابلس، مشيرا إلى ان المدينة يمكن ان تشكل بإمكانياتها الفريدة منطلقا للنهوض بلبنان اقتصاديا وتنمويا.



واعتبر ان مساهمة لبنان في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية يمكن ان يتحقق بالشراكة مع الدول العربية والتي تتمثل اليوم من خلال المعهد العربي للتخطيط.



ودعا أبناء مدينة طرابلس إلى إظهار قدراتهم البشرية التي يمتلكونها من خلال برامج التدريب التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط وإبراز دور لبنان «كشريك يستفيد منه العالم العربي».



من جهته، قال ممثل رئيس الحكومة اللبنانية عبدالرزاق القرحاني في كلمة مماثلة إن المعهد العربي للتخطيط في الكويت قدم على مدى سنوات مضت جهودا جبارة وإمكانات كبيرة لتحقيق أهداف ترتقي بلبنان نحو النمو والازدهار المعرفي.



وأوضح القرحاني ان المعهد وضع لبنان ضمن أولويات اهتمامه وتوسع جهوده لتشمل برامج تدريبية لشريحة واسعة من أبناء الجامعات اللبنانية، متوجها بالشكر لإدارة المعهد على اهتمامه بتنمية القدرات البشرية في لبنان.



ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ورفع مستوى التوجه للعمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من البطالة المقنعة في لبنان والدول العربية.



كما سيزود المشاركين في المشروع بكافة المعلومات التي تتعلق بكيفية تأسيس المشروع ومراحل عمره وكيفية إتمامها، إضافة إلى مساعدة الشباب والخريجين الجدد على كيفية استكشاف قدراتهم الريادية والبحث عن الأفكار الإبداعية.



وسينظم «المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر» في لبنان مسابقة الأفكار الاستثمارية وتعريف المشاركين بأساليب التمويل الحديثة ومحاولة ربطهم مع بعض مؤسسات التمويل خلال مراحل المسابقة.