دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والمــاء والطاقة المتجــددة لـ «الأنباء» إن استعجال إحالة الموظفين ممن امضوا 30 عاما في الخدمة وما فوق إلى التقاعد لعمر 55 عاما وما فوق يمكن أن يدخل الوزارة حاليا بربكة في ظل سريان قرار وقف النقل والندب والتعيين بالجهات الحكومية.



وأضافت أنه عقب إفادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ردها على كتاب الوزارة رقم 2/8540 بشأن الموظفين المستحقين المعاش التقاعدي، تم الإيعاز إلى قطاع الشؤون الإدارية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالة الموظفين إلى التقاعد.



وأوضحت المصادر أن كشف الأسماء يتضمن موظفين يعملون رؤساء أقسام ومراقبين ومديري إدارات، متخوفة من عدم القدرة على سد الشواغر في تلك المناصب الإشرافية التي يقع على كاهلها خلال الفترة الحالية مساءلة تقييم الموظفين خلال الفترة المقبلة.



وأكدت انه لابد من عدم الاستعجال حاليا في إحالة الموظفين ومنحهم فترة قبل صدور قرار إحالتهم إلى التقاعد لكي يتمكنوا من تسوية أوضاعهم أسوة بموظفي وزارة الأشغال الذين صدر الأسبوع الماضي قرار وزاري بتمديد فترة عملهم لمدة شهرين، حيث كان من المفترض انتهاؤها في 4 الجاري وفقا لقرار وزاري سابق.