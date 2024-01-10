استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشـؤون الاقتصاديـــة والاستثمار د.سعد البراك.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأميــر الشيـخ مشعل الأحمد رسالة من الرئيس خافيير ميليي رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية للرئيس الأرجنتيني أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية الأرجنتين الصديقة، ومتمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.