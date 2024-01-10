

أحمد الفضلي



يواصل الفنان حمد أشكناني تنفيذ أحد مشاريعه الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة والمتمثلة بعملين، الأول يحمل عنوان «زوجة واحدة لا تكفي»، والآخر «الصفقة» الجزء الثاني، وكلاهما يضم كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية.



ومن جانبه، أعرب أشكناني عن بالغ سعادته بالمشاركة بتجربة جديدة تجمعه بالكاتبة هبة مشاري حمادة التي قدم معها سلسلة أعمال حققت انتشارا كبيرة في الخليج والوطن العربي، موضحا ان مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» يعد تحديا جديدا مع الكاتبة هبة مشاري حمادة صاحبة القلم المميز، والعمل من إخراج الرائع علي العلي وإنتاج جمال سنان، وبدأنا تصوير مشاهده الأولى حاليا، حيث سيضم 30 حلقة ستكون جاهزة للعرض في رمضان المقبل.



وعن ثاني الأعمال، أفاد أشكناني من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأنه انتهى من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الصفقة» الذي عرضت نسخته الأولى العام الماضي عبر شبكة «نتفليكس»، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، الأمر الذي دفع بالقائمين على العمل الى تقديم نسخة جديدة، موضحا ان النسخة الثانية للعمل تضم نجوما كبارا أغلبهم شاركوا في النسخة الأولى، أبرزهم الفنانان القديران محمد المنصور وجاسم النبهان، والنجوم زهرة الخرجي وحسين المهدي وروان مهدي ومنى حسين وفيصل العميري وحسن إبراهيم وغيرهم من النجوم، العمل من إخراج كريم الشناوي وجاسم المهنا وكتب سيناريو حلقات المسلسل نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل.



وفيما يتعلق بمشاريعه القادمة، أفاد أشكناني بأن لديه عددا كبيرا من المشاريع الفنية قدمت له في الفترة الماضية لكنه لايزال في مرحلة قراءة هذه الأعمال للاختيار من بينها وتقديمها لجمهوره في الفترة المقبلة.