

يشارك وفد المنتخب الوطني للسباحة في البطولة العربية الثانية للأعمار السنية التي تنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بمجمع احواض سباير وسط مشاركة عربية كبيرة وتستمر منافساتها ستة أيام.



وقال رئيس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية فيصل أبوالحسن، قبيل مغادرة الوفد إلى الدوحة أمس، إن المنتخب سيشارك في البطولة بفئتي 15 ـ 16 سنة و13 ـ 14 سنة ويمثله 9 لاعبين منهم لاعبة واحدة، علما أن البطولة تشمل أيضا اقامة منافسات بفئة 17 ـ 18 سنة.



وأضاف أبوالحسن أن اللاعبين المشاركين بالبطولة هم السباحون محمد زبيد وحسن جعفر وحمد الغيث وسعود العنزي وعبدالله أحمد وحسن زيد وحمود الحمود إضافة إلى اللاعبة صبا أحمد تحت إشراف مدرب المنتخب الإيطالي سيموني تيستاسكا ومحمد جاسم.



وأوضح أن لاعبي المنتخب استعدوا جيدا للبطولة عبر تكثيف تدريباتهم اليومية بالفترة الماضية، معربا عن أمله بتحقيقهم نتائج مشرفة في البطولة التي تشهد مشاركة أميز سباحي وسباحات العرب.



وذكر أن الاتحاد حريص على المشاركة في البطولات الخارجية الخاصة بالفئات السنية كونها تكسب السباحين صغار السن خبرات مهمة ما ينعكس إيجابا على تطوير مستوياتهم الفنية، مشيدا بحماسة لاعبي ازرق السباحة ورغبتهم الكبيرة بتحقيق انجازات كبيرة بالبطولة.