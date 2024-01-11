

يلتقي برشلونة حامل اللقب مساء اليوم أوساسونا وصيف الكأس الموسم الماضي على ملعب «الأول بارك ستاديوم» مقر نادي النصر في العاصمة السعودية (الرياض)، في مواجهة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في نسختها الأربعين، على أن تقام المباراة النهائية مساء الأحد المقبل.



ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقبا، متقدما على الريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).



ويجد برشلونة نفسه في موقف لا يحسد عليه، فهو إلى جانب اتجاهه لفقدان لقبه في الدوري، يقدم أداء سيئا لا يليق به حيث يحتل المركز الثالث في «الليغا» بفارق 7 نقاط عن الصدارة.



ويعاني برشلونة للفوز على منافسين أقل شأنا منه وأفضل مثال على ذلك تفاديه فخ السقوط أمام بارباسترو من الدرجة الرابعة بفوزه الصعب عليه 3-2 في دور الـ 32 من الكأس المحلية.



وقال تشافي هرنانديس مدرب النادي الكاتالوني بعد مرور فريقه من الباب الضيق: «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، لكننا تهنا مرة أخرى، خطأ واحد يمكن أن يكلفك اللقب ولا ينبغي أن نقدم كل ما قدمناه».



وسيفتقد برشلونة لجهود مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو بسبب تعرضه لشد في أربطة الركبة، وقد خرج كانسيلو بعد 11 دقيقة من صافرة البداية في الفوز القاتل على لاس بالماس 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.



وانضم كانسيلو (29 عاما) المعار من مان سيتي الإنجليزي لموسم واحد إلى قائمة طويلة من المصابين في برشلونة، تتضمن لاعب الوسط اليافع غافي، والحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن، والظهير ماركوس ألونسو، وأخيرا المدافع إينيغو مارتينيز الذي تعرض مجددا للإصابة أمام بارباسترو بعدما غاب 5 مباريات. ويجد برشلونة نفسه في مهمة سهلة على الورق أمام أوساسونا الذي تعرض لتسع هزائم في الدوري ويحتل المركز الثاني عشر، علما أن الأخير يسعى للثأر من «بلاوغرانا» بعدما خسر أمامه على أرضه 1-2 بهدف متأخر من ركلة جزاء للمهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في المرحلة الرابعة.